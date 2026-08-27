В Щёлкове открылась отремонтированная взрослая поликлиника
Капитальный ремонт взрослой поликлиники №2, расположенной на Парковой улице в Щёлкове, завершили. В медучреждении вновь открылся приём. Масштабное обновление здания провели в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Результаты работы проверил глава округа Щёлково Андрей Булгаков.
«Здание давно требовало ремонта. Его построили 65 лет назад, а последний капитальный ремонт проводился в 1991 году. Сейчас здесь создали современные условия для работы врачей и приёма пациентов. Благодаря новому оборудованию и собственной операционной перечень услуг расширится — всё будет доступно в одном месте», — сказал Булгаков.В поликлинике работают 96 врачей разных специальностей. Список отделений пополнился такими, как ультразвуковая и функциональная диагностика, неотложная помощь и медицинская профилактика. Медучреждение будет обслуживать около 35 тысяч жителей округа.