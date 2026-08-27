В Люберцах на муниципальные маршруты выйдут 20 новых «Газелей Сити»
Видео: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
В Люберцах продолжают обновлять транспорт на общественных маршрутах. Транспортная компания «Автоновио» приобрела 20 новых автомобилей «Газель Сити» по программе Минпромторга России, сообщает пресс-служба администарции городского округа.
Новые машины помогут повысить комфорт и качество пассажирских перевозок для жителей и гостей округа. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что автомобили имеют низкий пол, оснащены кондиционерами и аппарелями для пассажиров с инвалидностью. В ближайшее время автобусы начнут работать на муниципальных маршрутах, в том числе № 2к, 3к, 13к и 19к.
«Автоновио» работает в Люберцах более 25 лет и обслуживает 12 муниципальных маршрутов автобусами малого и среднего класса. В начале августа шесть новых автобусов «Мострансавто» также вышли на маршруты № 595, 1063 и 1225.
За последние три года в Люберцах обновили 187 единиц пассажирского транспорта. В 2026 году власти планируют заменить еще не менее 30 автобусов.