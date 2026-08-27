В Люберцах на муниципальные маршруты выйдут 20 новых «Газелей Сити»

27 августа 2026, 17:36

Видео: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

В Люберцах продолжают обновлять транспорт на общественных маршрутах. Транспортная компания «Автоновио» приобрела 20 новых автомобилей «Газель Сити» по программе Минпромторга России, сообщает пресс-служба администарции городского округа.







Новые машины помогут повысить комфорт и качество пассажирских перевозок для жителей и гостей округа. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что автомобили имеют низкий пол, оснащены кондиционерами и аппарелями для пассажиров с инвалидностью. В ближайшее время автобусы начнут работать на муниципальных маршрутах, в том числе № 2к, 3к, 13к и 19к.