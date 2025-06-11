Подмосковный врач Габанукаева предупредила о тяжёлых реакциях на укусы пчёл и ос

11 июня 2025, 10:36

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С началом активного цветения значительно возросла активность таких жалящих насекомых, как пчёлы и осы. При этом последствия их укусов варьируются от незначительного дискомфорта до серьёзных осложнений, предупредили в пресс-службе Минздрава Московской области.







«Яд пчёл и ос содержит пептиды и ферменты, которые при попадании в организм провоцируют цепочку сложных биохимических процессов. Чаще всего возникают локальные реакции – покраснение кожи, боль, небольшой отёк. Он исчезнет через пару часов, если не трогать и не расчёсывать место укуса. Реже случаются более обширные местные реакции или системные проявления, включая токсические. Это рвота, диарея, головная боль, лихорадка, падение давления и потеря сознания», – рассказала врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ася Габанукаева.

«Такие реакции проявляются зудом, волдырями по всему телу, одышкой, хрипами, тошнотой и спазмами в животе. Особую опасность представляют укусы в голову и шею, так как их клинические проявления более выражены и длительны даже при отсутствии чувствительности к яду насекомых», – подчеркнула Габанукаева.