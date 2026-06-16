Подмосковные врачи помогли стать матерью женщине с двумя матками

16 июня 2026, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

33-летней беременной женщине с редкой патологией внутренних органов — полным удвоением матки и влагалища — помогли стать мамой врачи Видновского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациентка поступила по плановой госпитализации в акушерское отделение патологии беременности. Роды начались на сроке 40 недель и шесть дней.





«Из-за косого положения плода было решено провести кесарево сечение. На свет появился мальчик весом три килограмма 450 граммов и ростом 53 сантиметра. Оценка по шкале Апгар 8-9», — рассказала акушер-гинеколог Кира Мерзликина.