В Можайске стартовало благоустройство Троицкого сквера
Работы по благоустройству Троицкого сквера начались в Можайске, они проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сквер расположен в исторической части города. Территория, которую планируют обновить, составляет 0,6 га.
«Сейчас в сквере начался демонтаж старого покрытия и малых архитектурных форм. Затем подрядчик приступит к прокладке новых инженерных сетей и бетонным работам. Деревья при этом не пострадают: их защитили специальными каркасами», — говорится в сообщении.В рамках благоустройства в сквере создадут удобную тропиночную сеть, обновят систему освещения, установят скамьи и качели.
Жителей предупредили, что из-за работ лестницу, ведущую к Можайскому культурно-досуговому центру, перекрыли. Закрытый участок можно обойти с другой стороны Московской улицы.