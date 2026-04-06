Подмосковные врачи помогли влюблённому, упавшему с дерева и покусанному собакой

06 апреля 2026, 14:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные хирурги помогли юному влюблённому, который упал с дерева и был покусан собакой. Об инциденте рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Семья подростка обратилась за медицинской помощью в Консультативно-диагностический центр «Ромашка». Как выяснилось, юноша пригласил одноклассницу погулять после уроков. Во время прогулки он решил впечатлить спутницу и взобрался на дерево, но ветки не выдержали его веса. При падении школьник задел собаку девочки, и от испуга животное покусало его.



Врачи диагностировали у пациента два закрытых перелома левой руки – лучевой кости со смещением и предплечья без смещения, а также укушенные раны живота. Специалисты центра срочно перенаправили мальчика в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля.

«Мы оперативно провели пациенту все необходимые обследования, выполнили рентгенографию. Затем сделали закрытую репозицию – вправили кость. Далее наложили гипс для неподвижности повреждённых костей и сделали антирабическую профилактику. Операция и госпитализация не потребовались», – рассказал заведующий травматологическим пунктом ДКЦ Артём Лисенков.