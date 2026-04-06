В Подмосковье робот помог избавить пациентку от эндометриоза

06 апреля 2026, 13:14

Робот-ассистированную операцию по удалению эндометриоза провели жительнице Подмосковья в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии им. В.И. Краснопольского (МОНИИАГ). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Пациентка обратилась в женскую консультацию с жалобой на болезненную менструацию. УЗИ показало крупное новообразование, распространившееся на стенки мочевого пузыря. Дополнительное исследование установило, что новообразование доброкачественное. Женщину направили для лечения в Центр эндометриоза при МОНИИАГ.





«Из-за обширного спаечного процесса и большого размера очага было решено провести робот-ассистированную операцию. Она длилась чуть более двух часов. Мы иссекли поражённые ткани пузырно-маточной складки и мочевого пузыря, а также установили специальные стенты в оба мочеточника. Это позволило восстановить нормальный отток мочи и защитить почки от осложнений», — рассказал глава отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.