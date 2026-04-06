Услуги по родовым сертификатам получили 60 000 жительниц Московского региона
Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области в этом году оплатило услуги по родовым сертификатам для 60 000 женщин и 37 800 новорождённых. Об этом в преддверии Дня беременных, который отмечают 7 апреля, сообщили в Управлении по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью госучреждения.
В медицинские организации региона перечислили свыше 325 миллионов рублей за медицинскую помощь в период беременности и родов, а также за наблюдение за малышом в первый год жизни
«Мы заботимся о том, чтобы будущие мамы получали гарантированные меры поддержки. Одна из них – родовый сертификат. Этот электронный документ позволяет женщине выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и профосмотров новорождённого в первый год жизни. Документ состоит из четырёх талонов, и каждый заполняют при обращении пациентки в медучреждение. Затем данные автоматически направляют для оплаты услуг в Отделение СФР по Москве и Московской области», – пояснили в ведомстве.Обналичивать средства по талонам нельзя – их перечисляют на лицевые счета организаций, оказавших медицинскую помощь матери и малышу.
«Сертификатом оплачивают услуги, которые государственные медучреждения оказали в рамках обязательного медицинского страхования. Это могут быть консультации во время беременности, юридическая, психологическая или социально-медицинская поддержка, сопровождение родов и наблюдение за ребёнком. Если женщина получает платную медицинскую помощь, документ не формируется», – добавили в управлении.При многоплодной беременности будущей маме положен только один родовый сертификат, поскольку его выдают на женщину, а не на ребёнка.
Оформить электронный родовый сертификат можно на любом сроке беременности. При первом посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники женщине нужно предоставить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Задать все вопросы по этой теме можно, позвонив в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.