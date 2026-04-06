Услуги по родовым сертификатам получили 60 000 жительниц Московского региона

06 апреля 2026, 13:21

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области в этом году оплатило услуги по родовым сертификатам для 60 000 женщин и 37 800 новорождённых. Об этом в преддверии Дня беременных, который отмечают 7 апреля, сообщили в Управлении по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью госучреждения.





В медицинские организации региона перечислили свыше 325 миллионов рублей за медицинскую помощь в период беременности и родов, а также за наблюдение за малышом в первый год жизни

«Мы заботимся о том, чтобы будущие мамы получали гарантированные меры поддержки. Одна из них – родовый сертификат. Этот электронный документ позволяет женщине выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и профосмотров новорождённого в первый год жизни. Документ состоит из четырёх талонов, и каждый заполняют при обращении пациентки в медучреждение. Затем данные автоматически направляют для оплаты услуг в Отделение СФР по Москве и Московской области», – пояснили в ведомстве.

«Сертификатом оплачивают услуги, которые государственные медучреждения оказали в рамках обязательного медицинского страхования. Это могут быть консультации во время беременности, юридическая, психологическая или социально-медицинская поддержка, сопровождение родов и наблюдение за ребёнком. Если женщина получает платную медицинскую помощь, документ не формируется», – добавили в управлении.