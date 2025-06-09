Подмосковные врачи посоветовали не кормить мороженым ребёнка до двух лет

09 июня 2025, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства не советуют давать мороженое детям в возрасте до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.







«Мы не рекомендуем кормить мороженым малышей до двух лет из-за высокого содержания сахара и жира. Сахар может нарушить баланс микрофлоры кишечника, повысить риск развития диабета и кариеса, привести к нервной возбудимости и скачкам настроения. Жир нагружает пищеварительную систему и при регулярном потреблении может привести к лишнему весу», – объяснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Давать это лакомство можно раз в неделю после основного приёма пищи, чтобы избежать резкого подъёма глюкозы и инсулина в крови. Полезной альтернативой может быть домашнее мороженое из йогурта, ягод или фруктов. Для детей с аллергией на молочные продукты подойдут фруктовые и ягодные сорбеты», – добавила заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.