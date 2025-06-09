В Подольской больнице пациента избавили от опасной для жизни гидроцефалии
Врачи Подольской больницы устранили молодому человеку водянку головы и сняли угрозу для жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Бригада скорой помощи экстренно доставила в больницу 28-летнего пациента с жалобами на сильную головную боль и двоение в глазах. МРТ выявила окклюзионную гидроцефалию – состояние, когда опухоль перекрывает циркуляцию спинномозговой жидкости.
«Для лечение гидроцефалии мы выполнили малоинвазивную нейрохирургическую операцию. Создали эндоскопом отверстие в дне третьего желудочка головного мозга для улучшения оттока жидкости. Хирургическое вмешательство длилось час и проводилось с использованием интраоперацонной навигации. Это позволило провести вмешательство на нужном участке мозга с точностью до миллиметра», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской больницы Михаил Землянский.Операция позволила восстановить циркуляцию спинномозговой жидкости и взять образец ткани опухоли для точного диагноза.
«Нам удалось спасти молодого человека от состояния, которое угрожало его жизни. Тактику дальнейшего лечения определим по результатам гистологического диагноза опухоли», – пояснил Землянский.Врач напомнил, что ранняя диагностика играет основную роль в успешном лечении онкологии и других патологий. Поэтому при любых подозрительных симптомах нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.
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