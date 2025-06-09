В Подольской больнице пациента избавили от опасной для жизни гидроцефалии

09 июня 2025, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской больницы устранили молодому человеку водянку головы и сняли угрозу для жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Бригада скорой помощи экстренно доставила в больницу 28-летнего пациента с жалобами на сильную головную боль и двоение в глазах. МРТ выявила окклюзионную гидроцефалию – состояние, когда опухоль перекрывает циркуляцию спинномозговой жидкости.

«Для лечение гидроцефалии мы выполнили малоинвазивную нейрохирургическую операцию. Создали эндоскопом отверстие в дне третьего желудочка головного мозга для улучшения оттока жидкости. Хирургическое вмешательство длилось час и проводилось с использованием интраоперацонной навигации. Это позволило провести вмешательство на нужном участке мозга с точностью до миллиметра», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской больницы Михаил Землянский.

«Нам удалось спасти молодого человека от состояния, которое угрожало его жизни. Тактику дальнейшего лечения определим по результатам гистологического диагноза опухоли», – пояснил Землянский.