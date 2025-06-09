Жители Подмосковья стали в три раза чаще пользоваться услугами телемедицины

09 июня 2025, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области стали в три раза чаще консультироваться с врачом с помощью телемедицины. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.





Сервис доступен для взрослых, беременных женщин и детей. Пациенту не нужно ехать на приём в поликлинику – он может проконсультироваться с врачом в любом удобном месте, где есть устойчивый интернет.

«На онлайн-приёме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, познакомить с итогами диспансеризации, прокомментировать результаты анализов, скорректировать схему лечения. С начала года в Подмосковье проведено почти 2 млн телемедицинских консультаций. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.