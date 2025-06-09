Жители Подмосковья стали в три раза чаще пользоваться услугами телемедицины
Жители Московской области стали в три раза чаще консультироваться с врачом с помощью телемедицины. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
Сервис доступен для взрослых, беременных женщин и детей. Пациенту не нужно ехать на приём в поликлинику – он может проконсультироваться с врачом в любом удобном месте, где есть устойчивый интернет.
«На онлайн-приёме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, познакомить с итогами диспансеризации, прокомментировать результаты анализов, скорректировать схему лечения. С начала года в Подмосковье проведено почти 2 млн телемедицинских консультаций. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, линию 122 или на приёме у лечащего врача.