В Подмосковье спасли мужчину, вдохнувшего горошину

12 мая 2026, 12:08

Мужчину, вдохнувшего за ужином горошину, спасли врачи Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





За помощью пациент обратился не сразу. Сначала никаких последствий, кроме лёгкой одышки, у него не было, он решил, что всё пройдёт само. Но вскоре одышка усилилась и к ней прибавился сильный кашель.





«Исследование показало, что инородное тело частично перекрыло просвет промежуточного бронха. Это опасное состояние, которое грозит дыхательной недостаточностью и тяжёлым воспалением лёгких. Поэтому мы извлекли горошину эндоскопическими щипцами и провели санацию дыхательных путей», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Юлия Шашкова.