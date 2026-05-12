В Подмосковье спасли мужчину, вдохнувшего горошину
Мужчину, вдохнувшего за ужином горошину, спасли врачи Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За помощью пациент обратился не сразу. Сначала никаких последствий, кроме лёгкой одышки, у него не было, он решил, что всё пройдёт само. Но вскоре одышка усилилась и к ней прибавился сильный кашель.
«Исследование показало, что инородное тело частично перекрыло просвет промежуточного бронха. Это опасное состояние, которое грозит дыхательной недостаточностью и тяжёлым воспалением лёгких. Поэтому мы извлекли горошину эндоскопическими щипцами и провели санацию дыхательных путей», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Юлия Шашкова.После операции состояние пациента улучшилось. Его выписали домой.