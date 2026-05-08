В Видновском перинатальном центре выходили недоношенных девочек-двойняшек

08 мая 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра выходили близнецов, родившихся раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В клинику на 27-й неделе беременности поступила молодая женщина, у которой начинались роды. Ей экстренно сделали кесарево сечение. На свет появились две девочки весом 830 и 850 граммов ростом по 30 сантиметров.

«Двойню два месяца выхаживали врачи отделения реанимации новорождённых. Они проводили малышкам искусственную вентиляцию лёгких, подключали внутривенное питание. Девочки долгое время нуждались в такой поддержке, так как родились намного раньше срока. После этого ещё две недели мама и дочки провели в отделении патологии новорождённых», – рассказала врач-неонатолог Татьяна Куница.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Имена девчонкам выбрала на ходу – Алиса и Вероника. Всё случилось очень неожиданно! Спасибо всем специалистам, которые помогли моим девочкам появиться на свет, выхаживали все эти долгие месяцы. Мы стали здесь своими и чувствуем себя как дома», – поделилась мама двойняшек.