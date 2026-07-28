Подмосковные врачи предупредили о скрытом протекании вирусных гепатитов у детей

28 июля 2026, 14:29

оригинал Фото: istockphoto / Rasi Bhadramani

В детском возрасте вирусные гепатиты протекают скрыто, часто переходя в хроническую форму без явных симптомов. При этом на протяжении многих лет они постепенно разрушают печень, предупредили врачи НИКИ детства.





Вирусные гепатиты представляют собой обширную группу инфекционных заболеваний, которые избирательно поражают печень, вызывая воспаление и гибель клеток. Самые распространённые у детей – вирусы гепатитов А, В и С. У каждого – свои пути передачи и особенности течения.



Гепатит А, известный как болезнь немытых рук, передаётся через грязную воду, пищу и при нарушении правил личной гигиены. Им часто заражаются в детсадах, школах или во время летнего отдыха. Этот вид гепатита не бывает хроническим, не вызывает длительного повреждения печени и не приводит к вирусоносительству.



Гепатиты В и С передаются через кровь и другие биологические жидкости. Ребёнок может заразиться от инфицированной матери во время родов, при проведении медицинских или косметических процедур нестерильными инструментами, а подростки — при нанесении татуировок или пирсинге в сомнительных салонах. Гепатит А обычно проходит без тяжёлых последствий и оставляет пожизненный иммунитет, а вот гепатиты В и С склонны к хроническому течению. В будущем это грозит развитием цирроза и даже рака печени.

«Прививка от гепатита В включена в Национальный календарь и делается новорождённому в первые сутки жизни. Это безопасная и жизненно необходимая мера, защищающая малыша от тяжелейшего поражения печени. Против гепатита А тоже разработана эффективная вакцина, которую мы рекомендуем делать перед началом посещения детского сада или перед поездками в южные регионы», – посоветовал заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний с курсом эпидемиологии и фтизиатрии НИКИ детства Сергей Горбунов.

«Научите детей никогда не пользоваться чужими зубными щетками, маникюрными ножницами, расчёсками, мочалками, обязательно мыть руки перед едой и пить только очищенную воду», – заключил медик.