В МосОблЕИРЦ рассказали о реализации проекта «Веб-консультант»

28 июля 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба МосОблЕИРЦ

Онлайн-консультирование запустил в июне текущего года Московский областной единый расчётный центр. О реализации проекта рассказала в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья генеральный директор МосОблЕИРЦ Светлана Архипова.





«Веб-консультант» позволяет провести встречу с человеком, находящимся в любой точке, где есть интернет. При этом дистанционный формат не ограничивает тематику: консультации предоставляются по всему спектру услуг.





«Пользователь записывается на удобное для себя время, а потом переходит по ссылке и общается через монитор», — пояснила Архипова.

«В настоящее время размещено уже 12 таких терминалов. До конца года установят ещё пять», — добавила Архипова.