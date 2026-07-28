В МосОблЕИРЦ рассказали о реализации проекта «Веб-консультант»
Онлайн-консультирование запустил в июне текущего года Московский областной единый расчётный центр. О реализации проекта рассказала в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья генеральный директор МосОблЕИРЦ Светлана Архипова.
«Веб-консультант» позволяет провести встречу с человеком, находящимся в любой точке, где есть интернет. При этом дистанционный формат не ограничивает тематику: консультации предоставляются по всему спектру услуг.
«Пользователь записывается на удобное для себя время, а потом переходит по ссылке и общается через монитор», — пояснила Архипова.С начала запуска проекта им воспользовались уже более полутора тысяч человек. Для удобства получения этой услуги в офисах МосОблЕИРЦ открывают цифровые зоны самообслуживания с видеотерминалами.
«В настоящее время размещено уже 12 таких терминалов. До конца года установят ещё пять», — добавила Архипова.В программу цифровизации МосОблЕИРЦ входит также создание видеороликов, обучающих пользоваться онлайн-услугами. В настоящее время созданы четыре таких материала — о получении справок и выписок, передаче показаний счётчиков, внесении изменений в лицевой счёт и передаче акта о поверке приборов учёта. Эти ролики транслируются в офисах расчётного центра, распространяются в соцсетях и мессенджерах.