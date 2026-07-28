В МФЦ Подмосковья до конца года откроют 37 окон МосОблЕИРЦ
Представительства Московского областного единого расчётного центра открываются в региональных офисах «Мои документы» для удобства жителей. О ходе этой работы рассказала на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья генеральный директор МосОблЕИРЦ Светлана Архипова.
В настоящее время окна расчётного центра есть уже в 29 МФЦ.
«При выборе мест для переезда мы руководствовались интересами жителей. Были определены 37 клиентских офисов МосОблЕИРЦ, расположенных в непосредственной близости от МФЦ. Переезжая туда, мы сохраняем привычную для населения доступность. При этом спектр услуг становится шире. На сегодняшний день 29 представительств уже открыты. И ещё восемь мы откроем в ближайшее время», — сказала Архипова.Она отметила, что окна МосОблЕИРЦ уже есть в офисах «Мои документы» в Щёлкове, Балашихе, Талдоме, Воскресенске, Солнечногорске, Домодедове, Пушкине, Кашире, Орехово-Зуеве, Красногорске, Одинцове, Люберцах, Ногинске и Наро-Фоминске.
К открытию готовятся представительства в ЗАТО Восход, округах Коломна, Богородский, Шатура, Подольск, Красногорск и Королёв.