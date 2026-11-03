Подмосковные врачи прооперировали девочку с тяжёлой спортивной травмой

03 ноября 2026, 16:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Травматологи Московского областного центра охраны материнства и детства за одну операцию восстановили девочке три коленные связки, разорванные во время катания на водных лыжах. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В клинику обратилась юная пациентка с серьёзной травмой. Катаясь на водных лыжах и пытаясь удержать равновесие на одной ноге, она повредила коленный сустав.



Обследование выявило разрыв передней и задней крестообразной, а также внутренней боковой связок. Это фактически означало тотальную утрату механизма стабилизации сустава. Подростка госпитализировали для проведения операции.

«Мы выполнили в рамках одной операции реконструкцию сразу четырёх связочных структур. Это сложное высокотехнологичное вмешательство, требующее тщательного планирования и большого хирургического опыта. Впереди у пациентки восстановление и возвращение к активной жизни», – рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.