Огнеборцы потушили пожар в пансионате для пожилых людей под Лосино-Петровским
Подмосковные огнеборцы ликвидировали крупный пожар в пансионате для пожилых людей и инвалидов в городском округе Лосино-Петровский. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В деревне Улиткино загорелось трёхэтажное здание пансионата, расположенного на улице Центральной.
«На место ЧП оперативно прибыли работники четырёх пожарных частей вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы. Огнеборцы локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров, а через две минуты ликвидировали открытое горение Находившихся в здании люди эвакуировали до прибытия экстренных служб», – рассказали в ведомстве.
Огнеборцы призвали жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности, не оставлять без присмотра электроприборы, а при возгорании сразу же звонить по номеру 112.