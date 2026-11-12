Подмосковные врачи прооперировали пациента, который из-за болезни не мог глотать

12 ноября 2026, 18:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нейрохирурги Истринской больницывылечили от редкой болезни Форестье пациента, который из-за неё не мог принимать пищу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





К медикам обратился пожилой мужчина с жалобами на трудности при глотании. Он не мог нормально принимать твердую пищу.



По результатам осмотра и КТ врачи выявили редкую болезнь Форестье. Это заболевание, при котором в связках позвоночника откладываются соли кальция и образуются костные разрастания. У пациента они достигли значительных размеров, сдавливали пищевод и трахею, затрудняя глотание и дыхание. Для устранения проблемы потребовалась операция.

«Провести вмешательство сразу было невозможно: пациент страдал нарушением сердечного ритма и принимал препараты, снижающие свёртываемость крови. Это повышало риск кровотечения. Однако после необходимой подготовки мы провели плановую операцию и удалили все костные разрастания, восстановив нормальную анатомию шейного отдела позвоночника. Без операции болезнь продолжала бы прогрессировать», — рассказал врач-нейрохирург Николай Карпов.