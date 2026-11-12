В Подмосковье ИИ с начала года проанализировал более 840 000 медицинских снимков
В Московской области искусственный интеллект помогает врачам-рентгенологам анализировать медицинские изображения. С начала года он уже проанализировал более 840 000 медицинских снимков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
ИИ-ассистент автоматически выделяет участки с возможными патологическими изменениями, которые требуют дополнительного внимания специалиста.
«Искусственный интеллект — дополнительный инструмент в помощь нашим врачам, который позволяет эффективно работать с большим объёмом медицинских данных. ИИ-ассистент автоматически анализирует рентгеновские снимки, результаты маммографии и флюорографии, выделяя участки с патологическими изменениями, которые требуют более детального изучения со стороны врача. С начала года с помощью искусственного интеллекта в Подмосковье проанализировали уже более 842 000 медицинских снимков», — рассказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как подчеркнули в министерстве, искусственный интеллект используется как дополнительный инструмент диагностики и не заменяет медика. Окончательное заключение по результатам исследования формирует врач.