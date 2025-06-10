Подмосковные врачи прооперировали подростка с мучительными болями в коленях

10 июня 2025, 15:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы избавили подростка от непрекращающихся болей в коленях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В МОДКТОБ обратились родители 17-летнего подростка, которого боли в двух коленных суставах беспокоили несколько лет. Врачи по результатам обследований диагностировали высокое стояние обоих надколенников. Такая патология приводит к постоянным вывихам, причём не только во время бега или прыжков, но и при спокойной ходьбе.

«С помощью собственных связок мы провели транспозицию – перестановку двух бугристостей большеберцовых костей. Затем вывели надколенники в анатомически правильное положение, что позволило восстановить естественное функционирование коленных суставов», – рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.