В подмосковных школах сахарного диабета прошли обучение более 17 тыс. человек
Обучение в школах для пациентов с сахарным диабетов в Московской области с начала текущего года прошли более 17 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля. В Подмосковье пациентов с диабетом обучают оптимальному для их состояния образу жизни в 122 специальных школах. С начала 2025 года такое обучение прошли свыше 17 тысяч человек», — сказалзампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.На занятиях в школах сахарного диабета слушателям рассказывают, как правильно питаться, подсчитывать углеводы в рационе, корректировать дозы инсулина, делать инъекции, а также как правильно интерпретировать изменение уровня сахара в крови. Обучение проводится бесплатно. Его может пройти любой житель Московской области с подтверждённым диагнозом.