В подмосковных школах сахарного диабета прошли обучение более 17 тыс. человек

10 июня 2025, 14:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Обучение в школах для пациентов с сахарным диабетов в Московской области с начала текущего года прошли более 17 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля. В Подмосковье пациентов с диабетом обучают оптимальному для их состояния образу жизни в 122 специальных школах. С начала 2025 года такое обучение прошли свыше 17 тысяч человек», — сказалзампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.