Подмосковные врачи спасли от ампутации мужчину с осколком металла в руке
Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли руку пациента от ампутации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар доставили 48-летнего мужчину, которому во время работы в руку попала металлическая стружка. Она пробила сосуд и вызвала сильное кровотечение. При этом фрагмент был очень мелкий, и обычный рентген не мог определить его местоположение.
«Мы решили провести экстренную операцию. Задержка могла привести к потере руки из-за отсутствия питания тканей по причине кровотечения. Сначала обнаружили и удалили металлический осколок под контролем ангиографа – оборудования для исследования сосудов. Далее повреждённый участок сосуда восстановили стент-графтом – эндопротезом, который герметично закрыл дефект и нормализовал кровоток», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.Таким образом, благодаря высокоточному оборудованию и опыту врачей удалось диагностировать повреждение, извлечь осколок и восстановить целостность сосуда. Сейчас пациент чувствует себя нормально. Все функции руки удалось сохранить.