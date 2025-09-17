Подмосковные врачи спасли от ампутации мужчину с осколком металла в руке

17 сентября 2025, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли руку пациента от ампутации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В стационар доставили 48-летнего мужчину, которому во время работы в руку попала металлическая стружка. Она пробила сосуд и вызвала сильное кровотечение. При этом фрагмент был очень мелкий, и обычный рентген не мог определить его местоположение.

«Мы решили провести экстренную операцию. Задержка могла привести к потере руки из-за отсутствия питания тканей по причине кровотечения. Сначала обнаружили и удалили металлический осколок под контролем ангиографа – оборудования для исследования сосудов. Далее повреждённый участок сосуда восстановили стент-графтом – эндопротезом, который герметично закрыл дефект и нормализовал кровоток», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.