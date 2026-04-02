Подмосковные врачи рассказали, что делать после укуса змеи

02 апреля 2026, 21:27

Чтобы отдых на природе не обернулся бедой из-за укуса змеи, важно знать способы предотвратить опасную встречу и правила оказания первой помощи. Об этом рассказали врачи Клинико-диагностического центра «Ромашка».





Важно помнить, что змея не нападает первой, а кусает только для самозащиты.

«Собираясь в лес, наденьте высокие сапоги и плотные брюки. Раздвигайте траву не руками, а палкой. Стучите ею по земле при ходьбе – вибрация заставит змею уползти. Если вы увидели змею, замрите и обойдите её на расстоянии трёх – четырёх метров. Большинство укусов происходит при попытках взаимодействия, поэтому не пытайтесь поймать или сфотографировать её», – посоветовала заведующая взрослым отделением КДЦ Наталья Шаркова.

«Немедленно вызывайте скорую помощь. До приезда врачей отойдите от змеи на безопасное расстояние, уложите пострадавшего и обеспечьте ему полный покой. Нельзя разрезать или прижигать рану, накладывать жгут и пытаться отсосать яд – это только навредит. Промойте место укуса водой с мылом или антисептиком, накройте стерильной повязкой и зафиксируйте конечность. Не давайте пострадавшему алкоголь и не позволяйте активно двигаться. Можно поить его водой», – сказала заведующая детским отделением КДЦ «Ромашка» Григорьева.