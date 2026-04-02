В Подмосковье с начала года профосмотры прошли более 300 тысяч детей

02 апреля 2026, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 300 тысяч детей прошли бесплатные профилактические медицинские осмотры в Московской области за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Детские профосмотры проводятся не только в поликлиниках, но и в детсадах и школах — для этого туда выезжают мобильные медбригады.





«Выездные осмотры очень удобны для родителей, которым не нужно выкраивать время для похода с ребёнком в поликлинику. И эта практика позволяет охватить больше детей. Важно, что такие осмотры помогают выявлять возможные заболевания на ранних стадиях. Благодаря этому можно своевременно начать лечение», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.