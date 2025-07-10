Подмосковные врачи рассказали, что положить в аптечку при поездке с ребёнком

10 июля 2025, 23:07

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Перед поездкой на отдых с ребёнком врачи рекомендуют собрать универсальный набор лекарств, который поможет в самых частых неприятных ситуациях. О том, что должно быть в дорожной аптечке, рассказали в пресс-службе Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля.







«Все лекарства подбирайте индивидуально с учётом возраста и особенностей ребёнка. Не забывайте проверять сроки годности», – сказала заведующая педиатрическим отделением ДКЦ Юлия Ровенская.