Подмосковные врачи рассказали, что положить в аптечку при поездке с ребёнком
Перед поездкой на отдых с ребёнком врачи рекомендуют собрать универсальный набор лекарств, который поможет в самых частых неприятных ситуациях. О том, что должно быть в дорожной аптечке, рассказали в пресс-службе Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля.
«Все лекарства подбирайте индивидуально с учётом возраста и особенностей ребёнка. Не забывайте проверять сроки годности», – сказала заведующая педиатрическим отделением ДКЦ Юлия Ровенская.Так, при температуре и боли будут необходимы электронный термометр и такие препараты, как парацетамол или ибупрофен в удобной форме Для лечения ран и травм понадобятся хлоргексидин водный или другой местный антисептик, стерильный бинт и пластырь, а также антибактериальная мазь
На случай расстройства желудка нужно иметь с собой сорбент, средства для регидратации и пробиотики. Кроме того, в аптечке должны быть средства от аллергии и от укачивания. Нелишними будут капли в нос с сосудосуживающими препаратами и морской водой. Для защиты от солнца обязательно нужно взять с собой крем SPF 50+, а от ожогов – пантенол.