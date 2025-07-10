В Подмосковье из-за сбоя приостановлена онлайн-запись к врачам
В Московской области произошёл сбой в работе Единой медицинской информационно-аналитической системы. Из-за этого пришлось приостановить онлайн-запись на приём к врачам, сообщили в пресс-службе Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля.
«Специалисты технической службы региона работают над для возобновлением работы сервисов. Напоминаем, что в случае необходимости консультации медицинского специалиста вы можете сами обратиться в кабинет неотложной помощи вашей поликлиники без предварительной записи», – отметили в клинике.В ДКЦ также напомнили единый номер вызова скорой помощи с мобильного телефона – 103.
О причинах сбоя пока не сообщается.