В Подмосковье из-за сбоя приостановлена онлайн-запись к врачам

10 июля 2025, 22:20

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

В Московской области произошёл сбой в работе Единой медицинской информационно-аналитической системы. Из-за этого пришлось приостановить онлайн-запись на приём к врачам, сообщили в пресс-службе Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля.







«Специалисты технической службы региона работают над для возобновлением работы сервисов. Напоминаем, что в случае необходимости консультации медицинского специалиста вы можете сами обратиться в кабинет неотложной помощи вашей поликлиники без предварительной записи», – отметили в клинике.