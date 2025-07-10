В Детском центре 25-дневного малыша вылечили от геморрагической болезни
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли новорождённого с геморрагической болезнью. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.
«При этой опасной болезни возникает сильная кровоточивость из-за нехватки витамина К, который нужен для свёртывания крови. Именно с таким диагнозом в Детский центр экстренно поступил 25-дневный малыш. Перед этим новорождённый неожиданно начал отказываться от груди, у него появились слабость и рвота. Родители сразу обратились за помощью», – рассказали в ДКЦ.Врачи обнаружили у маленького пациента обнаружили массивное кровотечение. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и начали проводить терапию по остановке кровотечения. Сейчас малыш поправился и уже выписан домой.
Подмосковные врачи напомнили о необходимости сразу после рождения ребёнка делать инъекцию витамина К. Эта простая процедура может защитить детей от тяжёлых осложнений.