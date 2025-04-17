В Подмосковье провели более 30 тыс. телемедицинских консультаций для детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели для маленьких пациентов в Московской области с начала текущего года, флагманов этого направления является красногорский Детский центр имени Рошаля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Формат телемедицинских консультаций для детей очень востребован среди родителей, так как это удобно и позволяет сэкономить время на поездке в больницу», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В областном Минздраве напомнили, что телемедицинская консультация как для детей, так и для взрослых может быть только повторной: первичный приём всегда осуществляется очно. В онлайн-формате пациент может получить консультацию по результатам исследований, направление на более углублённую диагностику, а также продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.
Записаться на телемедицинский приём можно у лечащего врача, по телефону 122, через инфомат в поликлинике или через подмосковный портал «Здоровье».
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