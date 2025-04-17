В Подмосковье провели более 30 тыс. телемедицинских консультаций для детей

Сервис, позволяющий проверить, сколько СИМ-карт зарегистрировано на человека, появился в цифровых зонах подмосковных офисов «Мои документы», эта услуга помогает пресечь нелегальный оборот номеров, которые используются для оформления кредитов на третьих лиц, мошеннических звонков, СМС-рассылок и регистраций на запрещённых сайтах, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.