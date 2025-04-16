В Подмосковье с начала года родилось более 80 здоровых детей от родителей с ВИЧ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 80 здоровых младенцев родилось от матерей с положительным ВИЧ-статусом в Московской области с начала текущего года благодаря своевременно проведённой терапии, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Женщина с положительным ВИЧ-статусом может родить здорового ребенка, если она вовремя встает на учет по беременности, выполняет рекомендации врачей областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и принимает необходимую терапию и соблюдает лечение. Всего с начала года в регионе родилось более 80 здоровых детей от родителей с ВИЧ», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.В министерстве отметили, что для профилактики передачи ВИЧ критически важным является прием антиретровирусной терапии во время беременности. Подробная информация о том, где можно бесплатно и анонимно пройти обследование на ВИЧ, как встать на учёт в областном Центре СПИД, а также о методах обследования и рекомендациях беременным размещена по ссылке.
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