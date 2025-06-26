Подмосковные врачи рассказали, как подготовить ребёнка к аллергопробам

26 июня 2025, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Аллергия в последние годы становится всё более распространённой среди детей. Современные аллергопробы, которые проводят в НИКИ детства, помогают определить специфические аллергены, вызывающие реакцию у ребёнка, и назначить лечение.







«Один из методов диагностики аллергий – кожный диагностический тест. На коже делают лёгкие насечки, а для оценки реакции организма наносят предполагаемый аллерген. Также проводим анализ крови, определяющий уровень специфических антител. Они могут свидетельствовать об аллергии на определённые вещества. Метод особенно актуален для детей с чувствительной кожей или для тех, кто уже принимает антигистаминные препараты», – пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Аллергопробы разрешены при отсутствии у пациента респираторных заболеваний. Лабораторные тесты проводят круглогодично. На их чувствительность не влияют стадия заболевания, период контакта с аллергеном, приём препаратов. Кожные диагностические тесты проводятся вне сезона цветения растений при подозрении на пыльцевую аллергию», – добавила врач-аллерголог НИКИ детства Алёна Бондаренко.