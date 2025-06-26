Подмосковные врачи рассказали, как подготовить ребёнка к аллергопробам
Аллергия в последние годы становится всё более распространённой среди детей. Современные аллергопробы, которые проводят в НИКИ детства, помогают определить специфические аллергены, вызывающие реакцию у ребёнка, и назначить лечение.
«Один из методов диагностики аллергий – кожный диагностический тест. На коже делают лёгкие насечки, а для оценки реакции организма наносят предполагаемый аллерген. Также проводим анализ крови, определяющий уровень специфических антител. Они могут свидетельствовать об аллергии на определённые вещества. Метод особенно актуален для детей с чувствительной кожей или для тех, кто уже принимает антигистаминные препараты», – пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Метод диагностики подбирает исключительно врач. Выбор зависит от возраста, состояния пациента, степени аллергической реакции, цветения предполагаемого аллергена и других факторов.
«Аллергопробы разрешены при отсутствии у пациента респираторных заболеваний. Лабораторные тесты проводят круглогодично. На их чувствительность не влияют стадия заболевания, период контакта с аллергеном, приём препаратов. Кожные диагностические тесты проводятся вне сезона цветения растений при подозрении на пыльцевую аллергию», – добавила врач-аллерголог НИКИ детства Алёна Бондаренко.Она подчеркнула, что к пробам нужно подготовиться: отменить антигистаминные препараты за пять – семь дней, не использовать гормональные кремы в области предплечий. А вот ингаляцию при бронхиальной астме прерывать не нужно. В период обострения заболеваний кожные пробы не проводят. В этом случае предлагается лабораторная диагностика.
Как уточнила специалист, пройти диагностику с помощью аллергопроб следует всем пациентам, которые страдают от аллергического ринита, поллиноза, крапивницы, аллергического конъюнктивита, бронхиальной астмы, атопического дерматита и ангиоотёков. Направление выдаст аллерголог НИКИ детства.