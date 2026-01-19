В Подмосковье от родителей с ВИЧ за год родились более 340 здоровых детей

19 января 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

343 здоровых младенца появились на свет от матерей с положительным ВИЧ-статусом в Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации подмосковного министерства здравоохранения.





Залогом рождения здорового ребёнка является своевременная диагностика и приём назначенных лекарств.





«Соблюдение всех рекомендаций специалистов Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом снижает риск передачи ВИЧ от матери к ребенку практически до нуля», — заявил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.