В Подмосковье от родителей с ВИЧ за год родились более 340 здоровых детей
343 здоровых младенца появились на свет от матерей с положительным ВИЧ-статусом в Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации подмосковного министерства здравоохранения.
Залогом рождения здорового ребёнка является своевременная диагностика и приём назначенных лекарств.
«Соблюдение всех рекомендаций специалистов Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом снижает риск передачи ВИЧ от матери к ребенку практически до нуля», — заявил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В министерстве отметили, что обследование на ВИЧ следует пройти на этапе планирования беременности, так как ключевым этапом профилактики передачи вируса от матери ребёнку является антиретровирусная терапия во время беременности.