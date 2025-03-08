Вирусолог назвала самый опасный для человечества вирус

Московские хирурги НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля спасли 16-летнего школьника с редким нервно-мышечным заболеванием пищевода. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. У мальчика с жалобами на боли и чувство «застрявшей еды», как отмечается, диагностировали ахалазию кардии, когда отмирают нервные клетки пищевода, отвечающие за перистальтику, открытие клапана и сфинктера между желудком и пищеводом.