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Вирусолог назвала самый опасный для человечества вирус

Врач Протасова: роковым вирусом станет смесь птичьего и человеческого гриппа
Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Роковым для человечества вирусом может стать та версия птичьего гриппа, которая унаследует гены от человеческого гриппа, получившая таким образом возможность переходить от человека к человеку. Об этом заявила доктор медицинских наук по специальности вирусологии Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, если в одну клетку попадут два вируса с разными фрагментами, то их потомство сможет иметь самые разные комбинации генов. Врач подчеркнула, что нет никаких гарантий, что среди потомков таких вирусов не окажется тот самый роковой вирус.
«И это может произойти в любой момент, как там у вируса «карта ляжет». То есть мы совершенно не контролируем ситуацию. У нас нет вакцины, которая бы смогла защитить от птичьего гриппа. А вакцины-консервы, которые разрабатывает наш лидер по вакцинам академик Гинцбург со своей командой, надо еще «расконсервировать», и вопрос — будут ли они вообще работать. То есть, надо время, которого у нас нет», — поделилась Протасова.
Вирусолог подчеркнула, что при этом у вирусов счет идет буквально на часы, потому что они плодятся с высокой скоростью и мутируют. К тому же, отметила она, грипп имеет свойство развиваться в «испанку».
«Другие страны активизировали работу по созданию и закупке вакцин против птичьего гриппа, а у нас — тишина и спокойствие. Ждут, видимо, когда жареный петух клюнет, и склюет многих», — посетовала врач.
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Инфекционист объяснила, как распознать клещевой боррелиоз
Инфекционист Мескина: при клещевом боррелиозе появляется ярко-розовое пятно
07 марта 2025, 12:34

Фото: iStock/Nataba

При заражении клещевым боррелиозом, который эти насекомые переносят преимущественно в Центральной России, на коже появляется ярко-розовое пятно. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, при оперативном лечении перенести заболевание довольно легко, зараженному даже не потребуется ложиться в больницу.
«Если среагировать быстро, выздороветь нетрудно – достаточно пропить двухнедельный курс антибиотиков. Плюс нужно прилежно соблюдать режим, чтобы эффективность лечения была очень высокой. <…> Однако, если вовремя не заметить инфекцию, она может протекать вплоть до трех месяцев и впоследствии приобрести хроническую форму. Это даст осложнения на суставы, сердце и головной мозг», — отметила врач в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования Светлана Базаренко поделилась советами, во что стоит одеваться перед прогулкой на природе, чтобы минимизировать риски укуса клеща. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на RT, эксперт указала на одежду с длинными рукавами и высоким воротником, высокую обувь, куда можно будет заправить штаны, а также головной убор или капюшон.
«Перед выходом на природу обработайте одежду специальным репеллентом, но избегайте его попадания на кожу. Репелленты не дают полной защиты, поэтому используйте их в сочетании с другими мерами предосторожности. Регулярно осматривайте себя и близких, особенно тщательно — после возвращения домой», — приводят в издании слова Базаренко.
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Врач объяснил, почему дорожает пластическая хирургия
Врач Алексанян: пластическая хирургия дорожает из-за инфляции и санкций
06 марта 2025, 16:19

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Пластическая хирургия в России дорожает из-за инфляции в стране, введенных санкций и проблемами с импортозамещением многих материалов. Об этом заявил главврач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, пластическую хирургию можно назвать зеркалом экономических процессов, на ней отражаются все те же факторы, что и на других сферах. В пример он привел медицинские пластыри, которые за последнее время подорожали со 100 до 500 рублей за штуку.
«Подорожание материалов, рост зарплат и общая инфляция — это объективные факторы, влияющие на стоимость. В конечном итоге, заключительная цена процедуры — это результат баланса между ценой и качеством, определяемого больницей и пациентом», — пояснил он.
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В Москве хирурги спасли школьника с редким нервно-мышечным заболеванием пищевода
06 марта 2025, 16:00

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Московские хирурги НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля спасли 16-летнего школьника с редким нервно-мышечным заболеванием пищевода. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. У мальчика с жалобами на боли и чувство «застрявшей еды», как отмечается, диагностировали ахалазию кардии, когда отмирают нервные клетки пищевода, отвечающие за перистальтику, открытие клапана и сфинктера между желудком и пищеводом.
«Медики за час сделали пациенту пероральную эндоскопическую миотомию: под общим наркозом рассекли мышцы пищевода, восстановив прохождение еды из пищевода в желудок. Если раньше ребенок не мог глотать пищу, то на следующий день после процедуры он смог употреблять жидкую еду, а через две недели – обычную», — пишет «Москва 24» после беседы с пресс-службой ведомства.
В то же время в Подмосковье врачи спасли новорожденного малыша с двумя серьезными диагнозами — тотально аномальным дренажем легочных вен и коарктацией аорты. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, мальчика прооперировали в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля.
«Каждый из этих диагнозов является критическим отдельно. В данном случае у мальчика обнаружилась комбинация двух таких пороков, при этом вес ребенка составлял менее трех килограммов. <…> Мы провели ему радикальную операцию. В условиях искусственного кровообращения исправили коарктацию аорты и устранили аномальный дренаж. Операция прошла успешно», — приводят в издании слова главного внештатного кардиохирурга региона Андрея Свободова.
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«Надо быть готовыми»: эпидемиолог раскрыл вероятность повторения пандемии
Эпидемиолог Тотолян: высока вероятность повторения пандемии, подобной COVID-19
06 марта 2025, 15:55

Фото: iStock/tuachanwatthana

На сегодняшний день вероятность повторения пандемии, подобной COVID-19, достаточно высока. Об этом заявил директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По его словам, вся история человечества — это борьба с эпидемиями, но когда придет новая — спрогнозировать невозможно.
«Но готовыми надо быть. Опыт, накопленный в процессе прошедшей пандемии, с этой точки зрения, является незаменимым. В моём представлении, можно однозначно ответить, что, скорее всего, это будет вирусная инфекция. Потому что таких эпидемий, пандемий бактериального происхождения давно не было. А вирусы гораздо быстрее меняются, бактерии более стабильны, поэтому иммунная прослойка существует», — поделился эпидемиолог в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые снимают воспаление и тканей и эффективны в профилактике онкологии. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист указал на такие свойства у следующих продуктов: лосось, скумбрия, гречка, овсянка, цельнозерновой грубый хлеб, любые ягоды и овощи, фасоль, соя, горошек, творог, молоко и кефир.
«Все они снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций», — заявил диетолог.
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Диетолог раскрыла, что поможет избежать ожирения
Диетолог Игнатикова: во избежание ожирения нужно отказаться от обработанной пищи
05 марта 2025, 16:00

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Для профилактики ожирения следует отказаться от употребления обработанных пищевых продуктов, ограничить потребление сладостей и уделять минимум 150 минут активной физической нагрузке в неделю. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. По ее словам, также следует избегать большого количества стрессовых ситуаций.
«Избегайте обработанных пищевых продуктов. Сильно обработанные продукты, такие как белый хлеб, сдобная выпечка и многие снеки, являются источником пустых калорий, которые быстро накапливаются. Есть множество полезных альтернатив обработанным продуктам, которые могут быть такими же вкусными: несоленый миндаль, кешью, грецкие орехи, жареный нут, листья салата вместо лаваша, ягоды с йогуртом, яблочные чипсы», — поделилась специалист в беседе с «Известиями».
Тем временем в Госдуме заявили, что ожирение и вовсе нужно внести в число социально-значимых заболеваний и создать государственную программу по борьбе с ним. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Алексей Курины отметил, что в России следует запретить рекламу вредной еды и усилить пропаганду здорового питания.
«Методов противодействия множество, включая законодательные: введение системы «светофор» при маркировке продуктов, включение в программу госгарантий (в том числе в базовую программу ОМС) дополнительных методов лечения ожирения», — также подчеркнул парламентарий.
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