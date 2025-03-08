Вирусолог назвала самый опасный для человечества вирус

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Роковым для человечества вирусом может стать та версия птичьего гриппа, которая унаследует гены от человеческого гриппа, получившая таким образом возможность переходить от человека к человеку. Об этом заявила доктор медицинских наук по специальности вирусологии Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, если в одну клетку попадут два вируса с разными фрагментами, то их потомство сможет иметь самые разные комбинации генов. Врач подчеркнула, что нет никаких гарантий, что среди потомков таких вирусов не окажется тот самый роковой вирус.
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«И это может произойти в любой момент, как там у вируса «карта ляжет». То есть мы совершенно не контролируем ситуацию. У нас нет вакцины, которая бы смогла защитить от птичьего гриппа. А вакцины-консервы, которые разрабатывает наш лидер по вакцинам академик Гинцбург со своей командой, надо еще «расконсервировать», и вопрос — будут ли они вообще работать. То есть, надо время, которого у нас нет», — поделилась Протасова.Вирусолог подчеркнула, что при этом у вирусов счет идет буквально на часы, потому что они плодятся с высокой скоростью и мутируют. К тому же, отметила она, грипп имеет свойство развиваться в «испанку».
«Другие страны активизировали работу по созданию и закупке вакцин против птичьего гриппа, а у нас — тишина и спокойствие. Ждут, видимо, когда жареный петух клюнет, и склюет многих», — посетовала врач.Читайте также:
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Данил Пономарев