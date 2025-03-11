Аллерголог рассказала, как справиться с весенней аллергией

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Весна — время не только тепла и света, но и цветения, которое зачастую вызывает у людей аллергию. Но неужели в современном мире нельзя с этим справиться?
Врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» заявила, что весенняя аллергии постепенно подступает, и аллергикам лучше носить с собой антигистаминные препараты.
По ее словам, самый эффективный метод лечения аллергии — избавиться от аллергена, однако это не всегда возможно.
Бондаренко добавила, что в нормальном развитии иммунной системы участвуют многие инфекционные патогены из окружающей среды, поэтому нужно обеспечить себе стерильность.
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«У нас, помимо симптоматической терапии, есть аллергенспецифическая иммунотерапия — когда мы обучаем организм тому, что какой-то конкретный аллерген — это не враг, а друг, и на него не нужно реагировать воспалением. Это является патогенетическим лечением аллергии. Однако такой метод доступен не ко всем аллергенам», — объяснила эксперт.
По ее словам, самый эффективный метод лечения аллергии — избавиться от аллергена, однако это не всегда возможно.
«Мы можем использовать противопыльцевые сетки на окна, устанавливать очистители воздуха с хепофильтрами, кондиционировать помещение без открытия окон. Еще есть назальные фильтры — маленькие круглые штучки, которые вставляются в нос, как прищепочка», — рассказала аллерголог.
Бондаренко добавила, что в нормальном развитии иммунной системы участвуют многие инфекционные патогены из окружающей среды, поэтому нужно обеспечить себе стерильность.
«Мы не можем предсказать, будет ли у человека развитие аллергии, поэтому нужно быть настороже и при первых симптомах обращаться к врачу», — заключила врач.
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Анастасия Панченко