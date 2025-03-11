Офтальмолог раскрыла, в чем опасность появления мушек перед глазами

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Появление так называемых мушек перед глазами может указывать на серьезные патологии глаза — деструкцию стекловидного тела или кровоизлияние в него. Об этом заявила врач-офтальмолог, лазерный хирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская. По ее словам, при появлении такого симптома следует обратиться к врачу для осмотра глазного дна.
«Третья причина, при которой возникает одна, но крупная «муха» в виде кольца, пятна или подковы, — это отслойка стекловидного тела. Не стоит путать с отслойкой сетчатки. <…> В возрасте 55–65 лет в норме или при травмах глаза задняя гиалоидная мембрана отходит от сетчатки и может появляться крупная «мушка», или кольцо Вейса, — место бывшей фиксации стекловидного тела в области диска зрительного нерва», — пояснила специалист в беседе с «Известиями».В то же время врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники 3Z Марина Данилова рассказала об отличиях мужского и женского зрения. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что у мужчин чаще встречаются врожденные нарушения восприятия цвета, в том числе дальтонизм, а у женщин — синдром сухого глаза. Вместе с этим у мужской половины преобладает туннельное зрение с концентрацией на дальних объектах, а у женской — развито боковое зрение, которое охватывает больший сектор.
«Эти особенности функционирования зрительных органов у разных полов обусловлены эволюцией. В древности мужчина выступал в роли охотника — чтобы выследить добычу, ему нужно было долгое время фокусироваться на одной точке, причем следить за ней с большого расстояния», — раскрыла офтальмолог.Читайте также:
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