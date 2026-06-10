Подмосковные врачи рассказали, сколько можно съесть мороженого взрослым и детям

10 июня 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В жару употребление мороженого резко возрастает. О том, сколько порций этого лакомства могут съесть без вреда для здоровья взрослые и дети, рассказали подмосковные врачи, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





В мороженом много сахара и жиров, поэтому вводить его в рацион ребёнка можно только после двух лет и маленькими порциями — начиная с одной-двух ложек. При этом желательно, чтобы мороженое было подтаявшим.





«Детям младше двух лет мороженое может навредить, так как сахар способен нарушить баланс полезной кишечной микрофлоры. Кроме того, этот продукт увеличивает риск развития диабета и кариеса и провоцирует повышенную нервную возбудимость и перепады настроения. А жир создаёт лишнюю нагрузку на пищеварительную систему», — объяснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«А если у ребёнка аллергия на молочные продукты, то лучше вместо обычного мороженого выбирать ягодные или фруктовые сорбеты», — добавила Анна Басова.

«Если вы хотите сбросить вес, отдавайте предпочтение фруктовому льду. Он менее калориен», — отметила главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.