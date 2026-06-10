Жителям Московской области напомнили правила утилизации стекла
Тысячи тонн стеклотары, которые оказываются в общих мусорных баках, могут получить вторую жизнь. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Из переработанного стекла получают новые бутылки и банки, стекловату, стекловолокно, жидкое стекло и покрытие для пешеходных дорожек.
Чтобы избежать загрязнения окружающей среды, нужно сортировать отходы и выбрасывать стекло в синие контейнеры для вторичных ресурсов или относить в специальные пункты приёма.
«Сдавать можно прозрачные, зелёные и коричневые бутылки от напитков; банки из-под консервов и детского питания; пузырьки; листовое стекло, оставшееся после замены окон. Перед сдачей стекло достаточно ополоснуть от остатков содержимого и снять крышку. Этикетку отрывать не нужно», – сказали в ведомстве.В переработку не принимают керамическую и стеклянную посуду; очки и линзы; автомобильное стекло; крышки от сковородок и кастрюль; лампочки; зеркала и изделия из хрусталя.
Как подчеркнули в Минчистоты, для битого стекла существуют отдельные точки приёма – «Мегабак». Не нужно выбрасывать осколки в стандартный контейнер для стекла, так как они могут травмировать сотрудников сортировки или повредить оборудование.