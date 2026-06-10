Жителям Московской области напомнили правила утилизации стекла

10 июня 2026, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Тысячи тонн стеклотары, которые оказываются в общих мусорных баках, могут получить вторую жизнь. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Из переработанного стекла получают новые бутылки и банки, стекловату, стекловолокно, жидкое стекло и покрытие для пешеходных дорожек.



Чтобы избежать загрязнения окружающей среды, нужно сортировать отходы и выбрасывать стекло в синие контейнеры для вторичных ресурсов или относить в специальные пункты приёма.

«Сдавать можно прозрачные, зелёные и коричневые бутылки от напитков; банки из-под консервов и детского питания; пузырьки; листовое стекло, оставшееся после замены окон. Перед сдачей стекло достаточно ополоснуть от остатков содержимого и снять крышку. Этикетку отрывать не нужно», – сказали в ведомстве.