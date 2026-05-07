Школы для родственников паллиативных пациентов открыты в Подмосковье
В Подмосковье родственники тяжелобольных пациентов, которым требуется паллиативная помощь, а также социальные работники могут бесплатно обучиться в одной из 42 школ паллиативного пациента, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Программа включает темы ухода, создания комфортной домашней среды и другие ключевые аспекты. Занятия с родственниками проводят врачи паллиативной помощи, психологи и смежные специалисты.
Заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин пояснил, что правильный уход облегчает состояние пациента и помогает сформировать безопасную обстановку. В школах люди осваивают практические навыки: безопасное проведение гигиены, кормление, смена положения тела, использование средств ухода и распознавание тревожных симптомов.
Школы паллиативного пациента работают в Подмосковье с 2024 года. За это время обучение прошли более 1,8 тыс. человек, а с начала текущего года — уже 175.
Ознакомиться с адресами школ, расписанием и темами можно на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись не нужна. Обучение бесплатное. По вопросам паллиативной помощи также работает круглосуточный телефон: +7 (498) 683-83-83.
