Школы для родственников паллиативных пациентов открыты в Подмосковье

В Подмосковье родственники тяжелобольных пациентов, которым требуется паллиативная помощь, а также социальные работники могут бесплатно обучиться в одной из 42 школ паллиативного пациента, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Программа включает темы ухода, создания комфортной домашней среды и другие ключевые аспекты. Занятия с родственниками проводят врачи паллиативной помощи, психологи и смежные специалисты.



