Подмосковные врачи разработали карточки коммуникации для пациентов с инсультом

29 сентября 2026, 23:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В отделении реабилитации Домодедовской больницы разработали авторский инструмент альтернативной коммуникации для пациентов, перенёсших инсульт. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





После инсульта у пациентов часто возникает афазия: они не могут говорить или понимать обращённую к ним речь, им трудно выразить свои чувства и потребности. Это приводит к депрессии и снижению мотивации, что замедляет процесс восстановления.

«Это отличный инструмент! Пациенты могут показать карточки и сообщить о своих нуждах: хочу пить, есть, у меня болит рука. Это помогает развивать понимание речи, собственную речь и эмоционально-волевую сферу. Когда человек может высказать свои желания, он снова обретает желание общаться и веру в себя», – отметила логопед Залина Шебзухова.