Подмосковные врачи разработали карточки коммуникации для пациентов с инсультом
В отделении реабилитации Домодедовской больницы разработали авторский инструмент альтернативной коммуникации для пациентов, перенёсших инсульт. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
После инсульта у пациентов часто возникает афазия: они не могут говорить или понимать обращённую к ним речь, им трудно выразить свои чувства и потребности. Это приводит к депрессии и снижению мотивации, что замедляет процесс восстановления.
«Это отличный инструмент! Пациенты могут показать карточки и сообщить о своих нуждах: хочу пить, есть, у меня болит рука. Это помогает развивать понимание речи, собственную речь и эмоционально-волевую сферу. Когда человек может высказать свои желания, он снова обретает желание общаться и веру в себя», – отметила логопед Залина Шебзухова.Она добавила, что использование карточек становится мостиком между пациентом и окружающими.