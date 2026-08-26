Профосмотры в Московской области прошли с начала года около 825 тысяч детей
Почти 825 тысяч детей прошли профилактические медицинские осмотры в Подмосковье с начала текущего года. Это на 52 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Профосмотры позволяют определить группу здоровья и выявить заболевания на ранней стадии.
«В Московской области такие осмотры проводятся не только в поликлиниках, но и в школах и детских садах — для этого туда выезжают бригады врачей. Такая система очень удобна для родителей, которым не нужно освобождать время для посещения медучреждений», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Результаты профосмотра поступают в электронную медицинскую карту ребёнка.