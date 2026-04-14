Подмосковные врачи спасли беременную женщину, потерявшую 60% крови

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

37-летнюю женщину на 25-й неделе беременности, привезённую по скорой с критической потерей крови, спасли врачи Видновского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.





Ранее у пациентки было два кесаревых сечения, фрагмент плаценты врос в матку. Это и спровоцировало кровопотерю. Остановить кровотечение не удалось, поэтому врачи приняли решение об экстренной операции.





«При массе тела пациентки 58,5 килограммов она потеряла три с половиной литра крови — 60% от всего объёма. Операция продолжалась два с половиной часа. В результате удалось спасти и мать, и ребёнка», — говорится в сообщении.