В Подмосковье заявки на жилищные сертификаты подали уже более 120 семей

14 апреля 2026, 17:03

122 подмосковные семьи, проживающие в аварийных домах, подали заявки на получение жилищного сертификата с начала возобновления этой программы в апреле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





С помощью сертификата переселенцы могут купить жильё на первичном рынке в любом районе Московской области.





«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, с помощью которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Аварийные помещения выкупаются из расчёта 181 700 рублей за квадратный метр. При этом оплачиваемый минимум составляет 28 квадратных метров: даже если квартира меньше, собственник получит около пяти миллионов рублей», — объяснил глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.