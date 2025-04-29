В Московской области приглашают доноров со 2 отрицательной группой крови

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор на 28 апреля 2025 года. Учреждение ориентируется на потребности больниц и количество пациентов, нуждающихся в компонентах крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Приглашаем доноров со 2 отрицательной группой крови. Донорская кровь необходима для пациентов, которым требуется переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Сдать кровь можно ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37а. Структурные подразделения работают с 8:00 до 13:00.
ОСП в Воскресенске (Больничный проезд, д. 5) и Щёлкове (ул. Новая Фабрика, 8) перешли на шестидневный режим — с понедельника по субботу. В Подольске (ул. Кирова, 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, 13/5) донорские субботы проходят в последнюю субботу месяца.
30 апреля и 8 мая центр на ул. Металлургов будет принимать доноров до 13:00. В остальные рабочие дни — до 14:00. Выходными днями станут 1, 2, 9 и 10 мая.
ОСП в Подольске, Орехово-Зуево, Щёлкове и Воскресенске не будут работать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.
Донором может стать любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, находящийся на законных основаниях в стране не менее года и не имеющий медицинских противопоказаний.
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