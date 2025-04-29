В Московской области приглашают доноров со 2 отрицательной группой крови

Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по синхронному плаванию, такой результат обеспечил подмосковной сборной третье место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.