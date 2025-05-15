В Подмосковье повысили пятилетнюю выживаемость онкопациентов до 61%

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пятилетнюю выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в Подмосковье удалось повысить до 61%. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин. Он выступил на VI Конференции онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии, открытие которой состоялась в Доме правительства Подмосковья.
«Конференция приурочена к 80-летию онкологической службы. За это время коллеги проделали колоссальную работу. В регионе удалось повысить пятилетнюю выживаемость пациентов с онкологическим заболеванием до 61%. Выявляемость заболеваний на ранней стадии составляет 62%. Внедряются новые методики лечения, вводится в работу современное оборудование. На конференции врачи-онкологи региона готовы обменяться накопленным опытом с коллегами», – сказал Забелин, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Специалисты обсудят такие темы, как онкоскрининг, маршрутизация и лекарственное обеспечение онкологических пациентов, малоинвазивная хирургия при удалении новообразований, реабилитация после онкологического заболевания, паллиативная помощь и другие. Помимо этого, будет проводиться демонстрация операций в онлайн-формате.
VI конференция онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии продлится два дня.
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Лора Луганская