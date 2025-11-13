Подмосковные врачи спасли двухлетнего мальчика с гнойником в мозгу

13 ноября 2025, 13:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двухлетнего мальчика с крупным внутричерепным абсцессом спасли врачи детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В больницу малыша доставили после приступа судорог. Заболевание началось с простуды, которую родители лечили самостоятельно. Но домашние средства не помогли, состояние ребёнка резко ухудшилось — появилась слабость, мальчик стал отказываться от еды. А когда начались судороги, родители вызвали скорую.



Исследования выявили у ребёнка внутричерепной абсцесс с большим объёмом гноя — свыше 80 миллилитров.





«Точную причину появления абсцесса назвать сложно. Велика вероятность, что это результат неправильного домашнего лечения отита. Без срочной операции ситуация грозила тяжелыми последствиями: повреждением мозга, пожизненным параличом, эпилепсией или даже летальным исходом. Мы дренировали абсцесс: точно определили расположение гнойника, аккуратно вскрыли его и удалили скопившийся гной, установив специальную дренажную трубку для его оттока», — сказал заведующий нейрохирургическим отделением клиники Аслан Текоев.