13 ноября 2025, 13:30

SCMP: 130-килограммовый китаец умер после шунтирования желудка

Фото: istockphoto/VILevi

36‑летний житель китайского Синьсяня по имени Ли Цзян скончался после операции по шунтированию желудка, которую он сделал, чтобы похудеть перед встречей с родителями своей девушки.