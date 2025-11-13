130-килограммовый китаец умер после шунтирования желудка
36‑летний житель китайского Синьсяня по имени Ли Цзян скончался после операции по шунтированию желудка, которую он сделал, чтобы похудеть перед встречей с родителями своей девушки.
Как сообщает South China Morning Post, при росте 174 см мужчина весил более 134 кг и страдал сопутствующими заболеваниями — гипертонией и жировой дистрофией печени. В сентябре Ли госпитализировали в девятую народную больницу Чжэнчжоу.
После вмешательства его состояние первоначально считалось удовлетворительным, и пациента перевели из реанимации в обычную палату, однако через два дня ему внезапно поплохело, и несмотря на экстренные попытки врачей, спасти его не удалось.
Родственники выражают сомнения в полноте предоперационной оценки здоровья и в адекватности реакции медперсонала на осложнения. В самой клинике заявили, что операция имела «ясные клинические показания», а помощь оказывалась своевременно.
