У пострадавшего от взрыва мины в Красногорске мальчика не проходит болевой синдром
Baza: Пострадавшего от взрыва мины в Красногорске мальчика держат под наркозом
10‑летний Глеб, получивший ранение от мины‑ловушки в Красногорске, большую часть времени находится под наркозом. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Уточняется, что врачи продолжают седацию из‑за сохраняющегося сильного болевого синдрома. При взрыве пострадала правая рука, которой он поднял заминированную купюру. Также у ребёнка диагностировали перелом левой руки.
Медики сумели спасти лишь мизинец правой кисти.
«Он жив, этого достаточно. Один палец. Один палец есть теперь у него на руке», — говорила его мать журналистам «Москвы 24» накануне.
