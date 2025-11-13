У пострадавшего от взрыва мины в Красногорске мальчика не проходит болевой синдром

13 ноября 2025, 13:19

Baza: Пострадавшего от взрыва мины в Красногорске мальчика держат под наркозом

Фото: istockphoto/Iulianna Est

10‑летний Глеб, получивший ранение от мины‑ловушки в Красногорске, большую часть времени находится под наркозом. Об этом пишет телеграм-канал Baza.





Уточняется, что врачи продолжают седацию из‑за сохраняющегося сильного болевого синдрома. При взрыве пострадала правая рука, которой он поднял заминированную купюру. Также у ребёнка диагностировали перелом левой руки.



Медики сумели спасти лишь мизинец правой кисти.





«Он жив, этого достаточно. Один палец. Один палец есть теперь у него на руке», — говорила его мать журналистам «Москвы 24» накануне.