Подмосковные врачи спасли мальчика, отравившегося снегом с опасными веществами

Фото: https://t.me/roshal_kids
В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля спасли жизнь ребёнка, который отравился снегом с опасными химическими веществами. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
После прогулки в детсаду мальчик решил попробовать на вкус снег рядом с дорогой. Как выяснилось, снег содержал химические вещества. Черед час мальчик пожаловался на боли в животе, а потом потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила малыша в ДКЦ.
При этом удалось не только спасти мальчику жизнь, но и избежать неврологических осложнений. Сейчас ребёнка перевели в педиатрическое отделение и готовят к выписке.
Читайте также:
Хирурги Центра Рошаля достали из кишечника малыша ключ от заводной игрушки
Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке
Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи
«В приёмном отделении мы оказали ребёнку экстренную помощь. Анализ газового состава крови показал критически высокий уровень метгемоглобина – 75%. Это смертельный уровень. Чтобы снизить его, потребовалось заменное переливание крови», – рассказал заведующий отделением реанимации №2 Анатолий Крушельницкий.По словам врача, благодаря оперативной реакции и слаженной работе команды медиков они смогли за несколько часов снизить уровень метгемоглобина в крови маленького пациента до 7%.
При этом удалось не только спасти мальчику жизнь, но и избежать неврологических осложнений. Сейчас ребёнка перевели в педиатрическое отделение и готовят к выписке.
Читайте также:
Хирурги Центра Рошаля достали из кишечника малыша ключ от заводной игрушки
Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке
Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи
Лора Луганская