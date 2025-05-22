Подмосковные врачи спасли малышку, съевшую 14 противозачаточных таблеток

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи подмосковной скорой помощи спасли девочку, которая выпила 14 противозачаточных таблеток. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Жительница региона вызвала «скорую», сообщив, что её двухлетняя дочь выпила «женские таблетки».
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«Специальным зондом фельдшеры промыли ребёнку желудок, чтобы уменьшить всасывание слизистой оболочкой ядовитых веществ и снизить их концентрацию в крови. В промывных водах обнаружили остатки лекарства. После этого маленькой пациентке сразу стало легче», – рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.Затем малышка в сопровождении медиков и матери была доставлена в Можайскую больницу под наблюдение врачей.
«Таблетки не успели подействовать. Однако, чтобы полностью нормализовать состояние, девочку оставили под контролем медиков. Благодаря профессиональным действиям коллег из «скорой» оказать первую помощь и устранить негативные последствия от приёма таблеток удалось максимально быстро», – отметил заместитель главврача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко.Сейчас девочка уже выписана домой. А врачи напомнили, что лекарства необходимо хранить в недоступном для детей месте.
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Лора Луганская