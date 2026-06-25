Подмосковные врачи спасли мужчину, перерезавшего себе бедренную артерию

25 июня 2026, 13:37

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Мужчину с повреждёнными бедренными артерией и веной спасли врачи Коломенской больницы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Травму пациент получил, когда разделывал мясо. Нож соскочил и разрезал сосуды. Оказавшиеся рядом родственники сначала зажимали артерию руками, а потом наложили жгут, благодаря чему мужчину успели довезти до стационара.





«Операция продолжалась около двух часов. Большое значение для её успеха имел тот факт, что у хирурга был опыт работы с боевыми травмами. Края пересечённых вены и артерии поочередно сшили. Убедившись, кровоток восстановился, операцию завершили», —рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Коломенской больницы Александр Герасимов.